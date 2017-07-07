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07 Temmuz 2017 Cuma 10:09

ZİYNET EŞYASINI ÇALIP KUYUMCUYA SATTI

ZİYNET EŞYASINI ÇALIP KUYUMCUYA SATTI
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Minareliköy’de Kamil Aydıç’ın evinden muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, hırsızlığın M.A.(E-25) tarafından işlendiği ve çaldığı ziynet eşyalarını Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç ayrı kuyumcuya satarak toplamda 21 bin 250 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. M.A. tutuklandı. 
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ZİYNET EŞYASINI ÇALIP KUYUMCUYA SATTI
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