ZİYNET EŞYASINI ÇALIP KUYUMCUYA SATTI

Minareliköy’de Kamil Aydıç’ın evinden muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, hırsızlığın M.A.(E-25) tarafından işlendiği ve çaldığı ziynet eşyalarını Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç ayrı kuyumcuya satarak toplamda 21 bin 250 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. M.A. tutuklandı.