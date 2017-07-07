ZİYNET EŞYASINI ÇALIP KUYUMCUYA SATTI

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, hırsızlığın M.A.(E-25) tarafından işlendiği ve çaldığı ziynet eşyalarını Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç ayrı kuyumcuya satarak toplamda 21 bin 250 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. M.A. tutuklandı.
Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, hırsızlığın M.A.(E-25) tarafından işlendiği ve çaldığı ziynet eşyalarını Lefkoşa’da faaliyet gösteren üç ayrı kuyumcuya satarak toplamda 21 bin 250 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi. M.A. tutuklandı.