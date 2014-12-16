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Zincirleme Suç Makinesi…

Ülkemize 2008 yılında gelerek hırsızlık suçu işleyen ve teminata bağlandıktan sonra teminat değişikliği ile yurt dışına kaçan

Zincirleme Suç Makinesi…

Ülkemize 2008 yılında gelerek hırsızlık suçu işleyen ve teminata bağlandıktan sonra teminat değişikliği ile yurt dışına kaçan

16 Aralık 2014 Salı 00:03
Zincirleme Suç Makinesi…
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Zincirleme Suç Makinesi

Ülkemize 2008 yılında gelerek hırsızlık suçu işleyen ve teminata bağlandıktan sonra teminat değişikliği ile yurt dışına kaçan daha sonra sahte kimlik düzenleyerek yeniden ülkemize gelip hırsızlık işlemeye devam eden sanık Yavuz Erten aleyhindeki davalar dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde sonuçlandı.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Ömer Güran, Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı ve Yargıç Alev Ulunay’ın oybirliği ile vermiş olduğu Kararı Kıdemli Yargıç Esendağlı açıkladı. Kararda sanık Lehine ve aleyhine olan olguların değerlendirdiklerini söyleyen Esendağlı sanığın suç işleyip yargılanmaktan kaçtıktan sonra yine suç işleyerek sahte resmi evrak düzenleyip ülkeye giriş yaptığını söyledi. Esendağlı, sanığın gelir gelmezde suç işlemeye devam ettiğini belirterek zincirleme suç işleyen birisine hoş görü ile yaklaşmanın uygun olmayacağını açıkladı. Sanığa vermeye uygun buldukları cezanın caydırıcı ve ibret verici olması gerektiğine vurgu yaptıktan sonra Kıdemli Yargıç Melek Esendağlı sanığın 2 yıl süre ile ceza evine gönderilmesi kararını uygun ve adil bulduklarını açıkladı. 

Son Güncelleme: 16.12.2014 00:06
Anahtar Kelimeler:
Zincirleme Suç Makinesi…
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