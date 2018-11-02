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Zeytin ağacı kestiler, tutuklandılar

Zeytin ağacı kestiler, tutuklandılar

02 Kasım 2018 Cuma 18:52
Zeytin ağacı kestiler, tutuklandılar

Zeytin ağacı kestiler, tutuklandılar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Büyükkonuk - Yedikonuk köyleri arasında 2 adet zeytin ağacını keserken suçüstü tespit edilen Ali Akdemir ve Yusuf Akdemir tutuklandı. “Ekili, dikili ağaçlara zarar verme” suçlamasıyla bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ali Akdemir ile Yusuf Akdemir aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Suçüstü yakalandılar…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ali Akdemir ile Yusuf Akdemir’in 1 Kasım 2018 tarihinde Büyükkonuk – Yedikonuk köyleri arasında 2 adet zeytin ağacını yetkili makamdan izinsiz kestiklerini açıkladı. Zanlıların suçüstü tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlıların konu ağaçları kendileri için kestiklerini beyan ettiklerini söyledi. Tahkikat memuru, zanlıların odun satışı yaptıklarına dair ellerinde bilgi olduğunu ve bunların araştırılacağını ifade etti. “Ekili, dikili ağaçlara zarar verme” suçunun ağır bir suç olduğunu da belirten tahkikat memuru, konu suç için 7 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü ifade etti. Tahkikat memuru zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını söyleyerek, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar: “Pişmanız. Yerine yeni fidanlar ekeceğiz…”

Mahkemede söz alan zanlılar, konu ağaçları ısınmak için kestiklerini ve pişman olduklarını söyleyerek “Yerine yeni fidanlar ekeceğiz” dediler.

3’er gün tutuklu kalacaklar…

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğulları, zanlı Ali Akdemir ile Yusuf Akdemir’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ali Akdemir Yusuf AkdemirZeytin AğacıKestiler
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