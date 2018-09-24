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Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:59
Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde bağış vurgunu 

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa ‘da faaliyet gösteren Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde gönüllü olarak çalışan zanlı Fatma Nuray Çavuşoğlu yardım makbuzu ile topladığı bağışları çaldığı gerecekcesi ile bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı. Açıkada huzurda bulunan aslen Şehit Hüseyin Akil İlkokulu Öğretmeni olup Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinde gönüllü çalışan olan zanlı Fatma Nuray Çavuşoğlu’nun Ocak 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında kullanımdan yasa ile kaldırılan bağış ve aidat makbuzlarını sirkat edip bugüne kadar tespit edilen 10 bağışcıdan sahte beyan ile yaklaşık 14 bin TL bağış toplayıp tasarufunda geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tahkikatının henüz yeni olduğunu ve kayıp olduğuna inanılan başka aidat makbuzlarının bulunduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısından zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Fatma Nuray ÇavuşoğluZeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği
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