Zeyna uyuşturucuya geçit vermiyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarufundaki uyuşturucu madde ile turist olarak gelen zanlı Emre İvgin Narkotik detektör köpeği Zeyna’yı geçemedi. Zanlı İvgin tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci, 3 Eylül’de Ercan Havalimanı’ndan giriş yapan zanlı Emre İvgin’e narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan üst aramasında, pantolonunun sağ cebinde, iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

“Çok üzgünüm”

Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini ancak yürütülen soruşturmanın henüz çok yemi olduğunu belirterek tahkikat amaçlı zanlının poliste üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alana zanlı, “Eğlence için getirdiğim küçük bir ottu. Cezaevine gireceğim söyleniyor. Çok üzgünüm” dedi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.