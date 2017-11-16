Polisiye Olaylar:
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16 Kasım 2017 Perşembe 12:07

Zehir Tacirlerinin Evine Polis Baskını!

Gazimağusa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Zehir Tacirlerinin Evine Polis Baskını!
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Polis Basın Bülteni’ne göre, R.S.E.(E-26) ve M.J.A.O’nun (K-22) kalmakta oldukları ikametgah içerisinde yapılan aramada; satışa hazır halde 12 ayrı paket haline getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gram ağırlığında madde ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde, extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet yarım hap, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 1250 TL nakit para ile bir adet hassas terazi bulunarak emare alındı.

Söz konusu iki şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan I.A.B.(K-24) tutuklandı. 
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