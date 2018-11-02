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Zanlının şizofren olduğu iddia ediliyor

Zanlının şizofren olduğu iddia ediliyor

02 Kasım 2018 Cuma 17:58
Zanlının şizofren olduğu iddia ediliyor

Zanlının şizofren olduğu iddia ediliyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne 13 Şubat Sokak üzerinde sabah saatlerinde hiç tanımadığı 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 7 kez bıçaklayan T.K bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Metin Düzener, zanlı T.K.’nin “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Metin Düzener, zanlının 30 Ekim saat 08.05 sıralarında 13 Şubat Caddesi üzerinde yoldan geçen ve hiç tanımadığı Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 8 defa bıçakladığını söyledi. Yaralı kadının olay yerine çağrılan ambulansla, önce Girne Akçiçek Hastanesi ardında ise Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydeden Düzener, zanlının olay yerinde elinde bıçakla suçüstü yakalandığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının Barış Ruh Hastanesi’ndeki kontrollerinin sürdüğünü belirten polis, doktorun kapsamlı bir rapor hazırlaması için daha fazla süreye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde çocukluğundan beri cinayet işlemek istediğini söylediğini, ayrıca serbest kalması halinde yeniden aynı şeyleri yapacağını söylediğini kaydetti. Zanlı ile ilgili sosyal tahkikat yaptıklarını da belirten polis, ailesi, okulu ve arkadaşları ile görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise vakanın normal bir vaka olmadığını, zanlının bazı el çizimlerinin de incelenmesi gerektiğini ve şizofren olabileceği ihtimali olduğunu belirtti ve süreye itiraz etmedi.

Mahkeme aktarılan olguların ardından zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Elmeryy SanchezBıçakYARALAMA
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