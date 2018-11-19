Zanlı Siyfi 3 gün daha tutuklu kalacak…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mersin’den Mağusa Limanına getirdiği TIR aracın dorsesinde tespit edilen 12 kaçak göçmenin izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan TIR şoförü zanlı Özgür Siyfi bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mersin Limanından Mağusa Limanına getirdiği TIR aracın dorsesinde tespit edilen Suriye uyruklu 12 kaçak göçmenin yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan TIR şoförü zanlı Özgür Siyfi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden “Yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmaya yardımcı olma” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Siyfi’nin tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.