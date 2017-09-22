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22 Eylül 2017 Cuma 16:01

Zanlı Mahkemede Kriz Geçirdi

Zanlı Mahkemede Kriz Geçirdi

Zanlı Mahkemede Kriz Geçirdi
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Zanlı Mahkemede Kriz Geçirdi

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 15 Eylül tarihinde, şüphe üzerine içinde bulundukları araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlılar Erdoğan Karakaya ile Ömer Ali Karakaya aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlı Erdoğan ve Ömer Ali Karakaya bugün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. Karakaya kardeşler, cezaevinden tehdit aldıklarını mahkemede iddia ederek, son bir şans istedi. Mahkemenin cezaevi emri ile zanlılar mahkeme çıkışı ortalığı birbirine kattı.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Erdoğan Karakaya mahkeme avlusunda yere yığılırken, kardeşini baygın gören Ömer Ali Karakaya fenalık geçirdi. Girne Kaza Mahkemesi’ne çağrılan ambulansla zanlı Erdoğan Karakaya’ya müdahale yapılırken, Ömer Ali Karakaya’yı polis güçlükle sakinleştirebildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin mahkemede verdiği ifadede, 15 Eylül saat 15.00 sıralarında Girne’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi üzerinde şüpheli görülen Erdoğan Karakaya yönetimindeki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis memuru Fadıl Metin, yapılan aramada aracın kapısının iç tarafında 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütün ile karışık ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirtti. Erdoğan Karakaya ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Ali Karakaya’nın gözaltına alındığını ifade eden Metin, zanlılardan Erdoğan Karakaya’nın ifade verdiğini ve uyuşturucu maddeyi 13 Ağustos tarihinde zanlı M.Ö’den 8 gram olarak 400 TL’ye aldığını ve zanlı Ömer Karakaya ile birlikte içtiklerini itiraf ettiğini söyledi. İfade üzerine zanlı M.Ö’nün Gazimağusa’da tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin, zanlı Erdoğan Karakaya’nın benzer suçlardan yargılandığını ve Denetimli Serbestlikten yargılanarak serbest kaldığını belirtti. Metin zanlı Ömer Karakaya’nın ise benzer sabıkası olmadığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Mahkemenin söz hakkı vermesi üzerine konuşan Erdoğan Karakaya, “ beni cezaevine göndermeyin beni orada öldürecekler ben tehdit alıyorum. Kız arkadaşlarımızın vasıtasıyla hem beni hem kardeşimi tehdit ediyorlar bana son bir şans ayrıca ben epilepsi hastasıyım kapalı yerde duramam ne olur bana bir şans verin” dedi. Zanlı Ömer Ali Karakaya ise kardeşinin ve kendisinin cezaevine gitmesi durumunda öldürüleceklerini iddia etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Erdoğan Karakaya’ya mahkemenin daha önce şans vermesine rağmen bu şansı kullanmadığını belirterek, bir ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mesutoğlu, Ömer Ali Karakaya’nın ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak 3 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 30 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.Zanlı Karakaya kardeşlerin tehdit iddiaları üzerine Girne Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, zanlıların beyanlarını dikkate alarak cezaevinde ölüm tehdidi yapan şahıslarla ilgili olarak zanlılardan ifade almasını ve ismi geçen kişiler hakkında soruşturma başlatılmasına emir verdi.

 
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Anahtar Kelimeler
Erdoğan KarakayaÖmer Ali KarakayaUyuşturucu
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