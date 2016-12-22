Yusuf’ta Şaştı Bu İşe



Gazimağusa bölgesinde, Ulukışla yol kavşağı üzerinde durdurulan bir araç içerisinde arama yapan Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, cilali taş devrine ait tam 7 bin yıllık taş el baltası ele geçirdi. Aracın sahibi Yusuf Bulut polis tarafından gözaltına alınarak mahkeme huzuruna çıkarılırken, eski eser niteliğindeki taş el baltasına emare olarak el kondu. Yusuf Bulut, taş el baltasını Tirmen’de odun toplarken bulduğunu ve tarihi eser olduğunu bilmediğini söyleyerek bu duruma kendisinin de şaşırdığını belirtti. Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Emin Özbilen, 20 Aralık 2016 tarihinde, zanlının aracında polis tarafından yapılan arama sonucunda, zanlının 15 gün önce Tirmen’de odun topladığı esnada bulmuş olduğu cilalı taş devrine ait 7 bin yıllık taş el baltası ele geçirildiğini söyledi. Konu baltanın eski eser niteliğinde olup olmadığının tespitinin yapılacağını belirten Özbilen, soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Savcı Serhan Bundak bu süreyi 2 gün ile sınırlandırdı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.Diyalog