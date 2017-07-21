Polisiye Olaylar:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2017 Cuma 17:14

Yurt Dışına Çıkışı Yasaklandı

Yurt Dışına Çıkışı Yasaklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Kenevir zanlısı teminata bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’nda dün bagajlarını beklerken şüpheli hareketleri ile dikkat çeken ve bavulunda yapılan aramada 2 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı Abdulsamad Ahmed aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kağan Kurtbir, zanlı Abdulsamad Ahmed’in Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken 17 Temmuz tarihinde saat 11.00 sıralarında yakalandığını anlattı. Kurtbir, zanlının bagajlarını beklerken gümrük memurlarının hareketlerinden şüphelenmesi sonucunda çağırdıkları Narkotik polisi ve detektör köpeğinin zanlının bagajlarında yaptığı aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ifade ederek soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Tavuri’ye Yaramadı İngiltere Tavuri’ye Yaramadı
Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak Cinayet Zanlıları Tutuklu Yargılanacak
Amcaoğlu Teminata Bağlandı Amcaoğlu Teminata Bağlandı
Teminatla Serbest Bırakıldılar Teminatla Serbest Bırakıldılar
Arkadaş Katili Tutuklu Yargılanacak Arkadaş Katili Tutuklu Yargılanacak
Yaralama Zanlısı Kadın Tutuklu Yargılanacak Yaralama Zanlısı Kadın Tutuklu Yargılanacak
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

İngiltere Tavuri’ye Yaramadı

Haberi Oku