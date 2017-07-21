Yurt Dışına Çıkışı Yasaklandı

Kenevir zanlısı teminata bağlandı



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıErcan Havalimanı’nda dün bagajlarını beklerken şüpheli hareketleri ile dikkat çeken ve bavulunda yapılan aramada 2 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı Abdulsamad Ahmed aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Kağan Kurtbir, zanlı Abdulsamad Ahmed’in Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak isterken 17 Temmuz tarihinde saat 11.00 sıralarında yakalandığını anlattı. Kurtbir, zanlının bagajlarını beklerken gümrük memurlarının hareketlerinden şüphelenmesi sonucunda çağırdıkları Narkotik polisi ve detektör köpeğinin zanlının bagajlarında yaptığı aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ifade ederek soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.Yargıç Cenkay İnan, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.