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17 Şubat 2017 Cuma 16:00

Yükseloğlu’nun Sorgulaması Devam Ediyor

Yükseloğlu'nun Sorgulaması Devam Ediyor
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Yükseloğlu’nun Sorgulaması Devam Ediyor

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de geçen yıl Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz’ün yargılanmasına bugünde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda devam edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza heyeti huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, Savunmanın tanığı olan Türkiye’de Adli Bilimler Uzmanı olarak görev yapan Murat Yükseloğlu kaldığı yerden devam etti. Tanık Yükseloğlu bugünkü duruşmada öncelikle mahkemeye Türkiye’de kendisine verilen uzmanlık belgelerini ve bilirkişi olduğunu gösteren evrakları mahkemeye sundu. Savunmanın sanığı dinletmesinin ardından İddia makamı Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar sanığı sorgulamaya başladı. Savcı Özçınar özetle sanığın sunmuş olduğu raporun hatalı ve yanlış ölçüler kullanılarak yapıldığını, ayrıca Bilirkişi olmasına rağmen Trafik kazaları konusunda uzman olmadığını iddia etti.

Savcılığın sorgulamasının devam etmesi ve mesai saatinin bitmesinden ötürü Mahkeme Başkanı Ömer Güran duruşmayı kaldığı yerden devam etmek üzere 20 Şubat tarihine erteledi.


 
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Anahtar Kelimeler
Cuma MağusalıOya GözKazaölümGönyeliTanık Yükseloğlu
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