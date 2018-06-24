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Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

6 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.

Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

6 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.

24 Haziran 2018 Pazar 16:47
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI
 

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Alsancak’ta Zekeriya Koca (E-44), bu sabah saat 01.40’da ikametgahının damından, toprak zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Zekeriya Koca, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. 

6 metre yükseklikten düştüğü açıklanan Koca’nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

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