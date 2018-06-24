Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı

YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI
Zekeriya Koca, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
6 metre yükseklikten düştüğü açıklanan Koca’nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
6 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.
YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI
Zekeriya Koca, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
6 metre yükseklikten düştüğü açıklanan Koca’nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.