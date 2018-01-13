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Yoldan Çıkıp Takla Attı

Yoldan Çıkıp Takla Attı

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:46
Yoldan Çıkıp Takla Attı
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Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı

Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde önceki akşam saat 22:30 sularında meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. 

Virajı alamadı yoldan çıktı

Kaza, Ahmet Nazlı, yönetimindeki FF 402 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Alevkayası kavşağının yaklaşık 500 metre gerisindeki sağa meyilli viraja geldiği an direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak takla attı.

Polis Nazlı’ya dün sabah ulaştı

 Kazayı yara almadan atlatan Ahmet Nazlı, olay yerinden kaçtı. Polis, Nazlı’ya dün sabah saatlerinde ulaştı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yeni Bakış

Son Güncelleme: 13.01.2018 11:50
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