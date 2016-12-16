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16 Aralık 2016 Cuma 18:07

Yolda Yürürken Tespit Edildi

Yolda Yürürken Tespit Edildi
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Yolda Yürürken Tespit Edildi
Mağusa’da tasarrufunda yaklaşık 2 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan Irak uyruklu zanlı Husham Ahmed Abdullah Alhammad tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Alhammad, tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

Cebiden 2 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde çıktı...

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 14 Aralık tarihinde alınan bir bilgide zanlı Husham Ahmed Abdullah Alhammad’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Ayni gün zanlıyı İsmet İnönü Bulvarı üzerinde kaldırımda yürüdüğü esnada tespit edildiğini belirten Özdesoy, zanlının üzerinde yapılan aramada giydiği ceketin cebinde tuvalet kağıdı içerisinde yine beyaz bir kağıda sarılı yaklaşık 2 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Husham Ahmed Abdullah Alhammad’ın tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Yeni Bakış


 
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