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Yol kenarında baygın bulundu

Yol kenarında baygın bulundu

26 Eylül 2018 Çarşamba 21:01
Yol kenarında baygın bulundu

Tutuksuz yargılanacak…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da polis ekipleri tarafından yol kenarında baygın bulunan ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilen zanlı Ayodeji Oluwole Kuye bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da yol kenarında baygın halde yatırken polis tarafından tespit edilen ve üzerinde yapılan aramada 74 mlgr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edilen zanlı

Ayodeji Oluwole Kuye hakkındaki soruşturma tamamlandı. 23 Eylül tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlı Kuye, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Kuye tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Yol kenarında baygın bulunmuştu…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ayodeji Oluwole Kuye’nin 22 Eylül tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından yol kenarında baygın ve şüpheli şekilde yatırken tespit edildiğini söyledi. Polis ekibi tarafından zanlının üzerinde arama yapıldığını ve cebindeki cüzdanı içerisinde şüpheli madde bulunduğunu belirten tahkikat memuru, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerine haber verildiğini söyledi. Narkotik ekiplerince olay yerine gidildiğini söyleyen tahkikat memuru, zanlının cüzdanında bulunan maddenin 74 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğunun tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

4 bin TL ödedi serbest kaldı…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ayodeji Oluwolw Kuye’nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına ve 4 bin TL nakdi teminat ödemesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAyodeji Oluwole Kuye
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