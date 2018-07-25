Yine uyuşturucu

24.07.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu I.T.(E-35)’nin tasarrufunda yaklaşık 125 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



24.07.2018 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde U.D. (E-29) ve H.B. (E-36) kullanımlarında bulunan araç ile yol kenarında daha önceden bırakılan yaklaşık 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alıp kaçmaya çalıştıkları sırada suçüstü tespit edilmişlerdir. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.(E-33) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.