banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
SİLAHLI BASKIN SORUŞTURMASINDA ARI'DA TUTUKLANDI
Yine trafik kazası
YİNE TRAFİK KAZASI
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
İş kazası: Bir ağır yaralı
İŞ KAZASI: BİR AĞIR YARALI
banner282

Yine trafik kazası

1 ağır yaralı

Yine trafik kazası

1 ağır yaralı

17 Haziran 2018 Pazar 10:50
Yine trafik kazası

17.06.2018 tarihinde, saat 00:15 sıralarında Güzelyurt- Kalkanlı anayolu üzerinde Dilekler Benzin istasyonu önlerinde Kalkanlı istikametine doğru seyreden  Bilal RÜŞTİOĞLU (E-53) yönetimindeki PE 748 plakalı kamyonet araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan  Kadir ÖZTÜRK (E-32)’e   çarpmıştır.   Kaza sonucu yaralanan yaya Kadir ÖZTÜRK, Girne Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.  Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.         

banner277

 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
Silahlı baskın soruşturmasında Arı’da tutuklandı
2 güvenlik tutuklandı, 1 güvenlik aranıyor
2 güvenlik tutuklandı, 1 güvenlik aranıyor
Kumarda parayı kaybedince derbeder oldu
Kumarda parayı kaybedince derbeder oldu
Surlar içinde bıçaklar konuştu
Surlar içinde bıçaklar konuştu
Alacak için silahlı baskın iddiası
Alacak için silahlı baskın iddiası
Ünlü diyetisyenin clubta burnunu kırdılar
Ünlü diyetisyenin clubta burnunu kırdılar
Bıçaklı kavga
Bıçaklı kavga
Ani ölüm
Ani ölüm
Alsancak'ta kokain operasyonu
Alsancak'ta kokain operasyonu
Gazimağusa ve Mehmetçik’te yangın
Gazimağusa ve Mehmetçik’te yangın

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim