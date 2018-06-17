Yine trafik kazası

17.06.2018 tarihinde, saat 00:15 sıralarında Güzelyurt- Kalkanlı anayolu üzerinde Dilekler Benzin istasyonu önlerinde Kalkanlı istikametine doğru seyreden Bilal RÜŞTİOĞLU (E-53) yönetimindeki PE 748 plakalı kamyonet araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Kadir ÖZTÜRK (E-32)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Kadir ÖZTÜRK, Girne Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

