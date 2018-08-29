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Yine trafik kazası

Kazada yaralanan kişi yoğun bakıma alındı

Yine trafik kazası

Kazada yaralanan kişi yoğun bakıma alındı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:54
Yine trafik kazası

28.08.2018 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Güzelyurt-Girne anayolunun 10-11 kilometreleri arasında, Cumali YILMAZ (E-34), yönetimindeki MK 636 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği bir sırada, önünde ayni istikamete doğru seyreden Serkan UĞURLU (E-39) yönetimindeki PR 530 plakalı kamyonu dikkatsizce sağından dolaştığı sırada, kamyonun sağ ön lastiğine aracının sol ön yan kısmı ile çarptıktan sonra yol içerisinde kayarak yolun sol dış kısmında bulunan beton duvara çarpıp boş arazi içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan Cumali YILMAZ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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