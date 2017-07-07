Polisiye Olaylar:
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07 Temmuz 2017 Cuma 07:21

YİNE KOCA ŞİDDETİ

YİNE KOCA ŞİDDETİ
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Surlariçi’nde kocası tarafından darp edilen 32 yaşındaki kadın, yüzünden yaralandı.

Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, dün akşam saatlerinde kocası M.I, tarafından ciddi şekilde darp edilen dört çocuk annesi 32 yaşındaki E.I, hastanelik oldu.

Olay, 19.30’da Surlariçi’nde meydana geldi.İddiaya göre, kocası M.I, henüz belirlenemeyen bir nedenle 32 yaşındaki E.I ile ikametgahının bahçesinde önce tartışmaya ardından da darp etmeye başladı.Sesleri duyarak eve gelen komşular, kadını kanlar içinde yerde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Yüzünden yaralanan 32 yaşındaki E.I, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.İhbar üzerine harekete geçen Lefkoşa Polis Müdürlüğü‘ne bağlı Adli Şube ekibi, meseleyle ilgili soruşturma başlattı.  
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