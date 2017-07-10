Yine Kaza, Yine Ölüm

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Girne - Alsancak Çevreyolunda dün Türkmenistan uyruklu Azamad Rajapov’un ölümüyle sonuçlanan kazada araç sürücüsü Rüstem Hudayberdiyev tutuklama talebi ile bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmayı yapan polis, önceki gün Girne - Alsancak Çevreyolu 7-8 km'leri arasında saat 20.15 sıralarında yönetimindeki FU 135 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce Girne istikametine doğru seyreden Rüstem Hudayberdiyev’in, Karmi kavşağına yaklaşık 300 metre kala direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refujü ayıran bariyere çarptıktan sonra tavanı üzerinde ters dönerek sürüklenip yolun solunda bulunan bariyerlere çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu Azamad Rajapov’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini, araçta yolcu olarak bulunan Nar Murat Mammetgulyyev’in ağır, araç sürücüsü Rüstem Hudayberdiyev ile araçta yolcu olarak bulunan Derkarjan Charyyev’in ise yara almadan kurtulduğunu ifade etti. Ağır yaralanan Nar Murat Mammetgulyyev ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alındığını kaydeden polis, zanlının ise gözaltına alındığını söyledi. Polis, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.