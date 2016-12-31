Yine Cezaevine Döndü



Şubat ayında şartlı tahliyeden yararlanarak cezaevinden çıkan Serhat Yıldırım, Girne’de bir eczanede soygun yaparken suçüstü yakalandıİşlediği hırsızlık suçları nedeniyle hapis yatan ve kısa süre önce tahliye olan ancak yine rahat durmayarak hırsızlık yaparken polis tarafından suçüstü yakalanan Serhat Yıldırım’la ilgili soruşturma tamamlandı.Aleyhinde alınan 2 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Yıldırım, suçunu kabul ederek polise bir gönüllü ifade verdi.Yıldırım, aynı eczaneye aralık ayı içerisinde farklı zamanlarda üç kez girdiği ve toplam 10 bin 505 TL ve 10 İngiliz Sterlini para çaldığı tespit edilmişti.Yıldırım, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde yine aynı eczaneye girip, yazar kasadan paraları alırken Girne Adli Şube Amirliği ekibi tarafından suçüstü yakalanmıştı.Şubat ayında şartlı tahliyeden yaralanan zanlı Serhat Yıldırım, yargıç emriyle davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.Havadis