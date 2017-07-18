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18 Temmuz 2017 Salı 10:56

YILDIZ TEMİNATA BAĞLANDI

YILDIZ TEMİNATA BAĞLANDI
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Göçmenköy’de bulunan Nicosia Bet Ofisi isimli işyerinden ofise ait para çantasını içindeki paralar ile çalan zanlı Çetin Yıldız teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı Çetin Yıldız’ın 15 Temmuz tarihinde saat 10.00 raddelerinde Göçmenköy’de faaliyet gösteren Nicosia Bet Ofisi isimli işyerine giderek ofis içerisinde bulunan ofise ait para çantasını içindeki 13 250 TL nakit parayı çalarak ofis içerisinden koşarak kaçtığını söyledi. Polis zanlının koşarak kaçtığı sırada olay mahallinde devriye de bulunan Cürümleri Önleme Şubesinde görevli Polis memuru Serkan Özada tarafından fark edilmesi üzerine takip edildiğini ve Lefkoşa Türk Belediyesine ait oto park içerisinde suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
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YILDIZ TEMİNATA BAĞLANDI
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