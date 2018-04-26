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Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı
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Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı

Lefkoşa’da 27 Ocak tarihinde park halinde bulunan araçta oturan kadını yumruk atıp darp ettikten sonra çantasını çalıp soygun suçunu işleyen sanık Ümit Yıldırım aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı

Lefkoşa’da 27 Ocak tarihinde park halinde bulunan araçta oturan kadını yumruk atıp darp ettikten sonra çantasını çalıp soygun suçunu işleyen sanık Ümit Yıldırım aleyhindeki karar bugün açıklandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:58
Yıldırım’ı Ağır Ceza çarptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 27 Ocak tarihinde park halinde bulunan araçta oturan kadını yumruk atıp darp ettikten sonra çantasını çalıp soygun suçunu işleyen sanık Ümit Yıldırım aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Ulunay açıkladı. Ulunay kararda sanık lehine ve aleyhine olan hususları değerlendirdiklerini sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu ve toplum huzurunu bozduğunu ve infial yarattığını belirterek bu tür suçlara hoş görü ile yaklaşılamayacağını belirtti.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay sanığın umumi bir yer olan sokak içerisinde aracında bekleyen bir kadına saldırarak önce yumruk atıp darp ettiğini akabinde ise müştekinin yanında bulunan çantasını çalarak soygun suçunu işlemesinin göz ardı edilemeyecek ciddi bir suç olduğunun altını çizdi. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay sanığın işlemiş olduğu soygun suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunu, lehine olan hafifletici unsurların işlenen suçun yanında fazla etkisi olmadığını belirterek verilecek cezanın toplum huzurunu rahatlatıcı ve bu tür suçları işlemeyi düşünenleri caydırıcı nitelikli olması gerektiğine değindi.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay tüm aktarmış olduğu olgular ve bulgular ışığında sanığı oy birliği ile suçlu bulup mahkûm ettikleri “Soygun” ve “Sirkat” başta olmak üzere 4 ayrı davadan 4 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
ümit YıldırımHırsız
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