Yiğitler’de yangın

22.04.2018 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yiğitler’de Ağıllar Bölgesi mevkiinde, D.P. (E-65)’nin bahçesi içerisinde yetkili makamdan izin almaksızın varil içerisinde yaktığı çöp ve kağıtların rüzgarın etkisiyle uçması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangında Recep YUSUFOĞLU‘na ait ekili 5 dönüm buğday, Osman KAFA‘ya ait bağ içerisinde bulunan 75 metre uzunluğunda 2 inç kalınlığında su hortumu,17 adet 6 metre uzunluğunda 75’lik kelepçeli su hortumu , 50 metre uzunluğunda 25’lik su hortumu ,50 metre uzunluğunda 4 mm kalınlığında tek faz elektrik kablosunun yanmasına sebebiyet vermiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.