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Yiğitler’de yangın

Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Yiğitler’de yangın

Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:21
Yiğitler’de yangın

22.04.2018 tarihinde, saat 12:00 sıralarında,  Yiğitler’de Ağıllar Bölgesi mevkiinde,   D.P. (E-65)’nin  bahçesi içerisinde yetkili makamdan izin almaksızın varil içerisinde yaktığı çöp ve kağıtların rüzgarın etkisiyle uçması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangında  Recep YUSUFOĞLU‘na ait  ekili 5 dönüm buğday,  Osman KAFA‘ya ait bağ içerisinde bulunan 75 metre uzunluğunda 2 inç kalınlığında su hortumu,17 adet 6 metre uzunluğunda 75’lik kelepçeli su hortumu , 50 metre uzunluğunda 25’lik su hortumu ,50 metre uzunluğunda 4 mm kalınlığında tek faz elektrik kablosunun yanmasına sebebiyet vermiştir.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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