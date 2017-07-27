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27 Temmuz 2017 Perşembe 12:45

YENİ HIRSIZLIK YÖNTEMİ

YENİ HIRSIZLIK YÖNTEMİ
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MARKETTEN ÇALDIKLARINI KASAYA İADE EDEREK SAHTEKARLIKLA 587 TL ALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Girne’de iki marketten ödeme yapmadan aldıklarını kasiyere iade ederek sahtekarlıkla toplam 587 TL alan kişi tutuklandı.

Polis bültenindeki bilgilere göre, 18 Temmuz’da meydana gelen olayda adını ilk harfleri K.D.S. olan 24 yaşındaki kadın, “Nus-Mar” isimli markete giderek bebek reyonundan ücret ödemeden 3 bebek bezi, 4 bebek maması aldı.

Kasiyere giderek bu ürünleri aynı aldığını ve iade etmek istediğini söyleyen zanlı, sahtekârlıkla 394,60 TL nakit para temin etti.

K.D.S tutuklanırken, yapılan ileri soruşturmada, zanlının 11 Temmuz’da da benzer bir suç işlediği ortaya çıktı.

K.D.S.’nin Kar Market’e giderek, marketten ücret ödemeden aldığı 2 şişme botu, kasiyere daha önceden aldığını söyleyip iade ederek sahtekârlıkla 193 TL nakit para temin ettiği tespit edildi.

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