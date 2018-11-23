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Yeni Boğaziçi'nde intihar!

Yeni Boğaziçi köyü bugün sabah acı haberle sarsıldı.

Yeni Boğaziçi'nde intihar!

Yeni Boğaziçi köyü bugün sabah acı haberle sarsıldı.

23 Kasım 2018 Cuma 20:04
Yeni Boğaziçi'nde intihar!

Yeni Boğaziçi'nde intihar!

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yeni Boğaziçi köyü bugün sabah acı haberle sarsıldı. Castle Way Rent A Car isimli şirketin sahibi 36 yaşındaki Mehmet Emre Çekmegelioğlu bugün sabah saat 11:00’de arkadaşı tarafından evinde ölü bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çekmegelioğlu’nun kendi yaşamına son verdiği tespit edildi.

Yanında 8 sayfalık mektup bulundu…

Elde edilen bilgilere göre yaşamına son veren Mehmet Emre Çekmegelioğlu’nun cansız bedeni yanında 8 sayfalık bir mektup bulundu. Çekmegelioğlu’nun ölmeden hemen önce yazdığı mektupta baş harfleri Ö.S olan bir kişiden bahsettiği öğrenildi. Çekmegelioğlu’nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatan polisin konu mektupta adı geçen Ö.S isimli kişiyi gözaltına alarak sorguladığı ancak Çekmegelioğlu’nun ölümüyle bir ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis, Çekmegelioğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Son Güncelleme: 24.11.2018 11:38
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Emre ÇekmegelioğluIntihar
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