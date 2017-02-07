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07 Şubat 2017 Salı 06:30

YEMİNLİ İFADEYLE KENDİNİ SAVUNACAK

YEMİNLİ İFADEYLE KENDİNİ SAVUNACAK
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Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği motor kazasında Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan avukat Levent Celalledin tarafından sorgulandı

 

Gönyeli’de geçen yıl Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıktı.

Başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulların’dan oluşan heyetin baktığı davada, Başsavcılık adına Savcı Aliye Özçınar, sanık Oya Göz’ün avukatı Levent Celaleddin hazır bulundu.

Lefkoşa Ağır Ceza heyeti huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, savcılığın son tanığı olan Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan avukat Levent Celalledin tarafından sorgulandı.

 

Özatılgan, Celaleddin’in sorularını yanıtladı

Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan, avukat Levent Celalledin’in sorularını yanıtladı.

Duruşmada Oya Göz’ün avukatı Levent Celalledin 2 ayrı kamera kayıdında sanığın çıkış anını ve çarpma anını gösteren kamera görüntülerinde Mağusalı’nın 2 saniyede geçtiğini öne sürdü.

Tahkikat memuru ise soruya net vermemekle beraber, sanığın sağına bakmadan ve tedbir almadan çıktığını iddia etti.

Göz, yeminli şahadet verecek

Avukat Levent Celalledin’in sorularını yanıtlayan Müfettiş Muavini Mehmet Cemal Özatılgan, Cuma Mağusalı’nın kazasının olmadığını ifade etmesi üzerine, avukat Levent Celladin Mağusalı’nın 2014 yılında ciddi bir kaza geçirdiğini ve sosyal medyada bunu yayınladığını kaydetti.

Savcılık dün itibarı ile tanıklarını tamamladı.

“Ölüme sebebiyet verme” suçundan yargılanan Oya Göz, 10 Şubat tarihinde mahkemede yeminli şahadet verecek.

Mahkeme başkanı Ömer Güran, sanık Oya Göz’ün dinlenmesi ile duruşmayı 10 Şubat tarihine erteleyerek oturumu kapadı.

Kaynak: Havadis

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