Yem hırsızlarına ek tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tepebaşı’nda Hüseyin Kırmızıgil isimli kişinin yanında yem ambarından yem çaldıkları gerekcesi ile tutuklanan söz konusu depo sorumlusu zanlı Nafi Bayraktar ve ağıl sahibi zanlı Erhan Saruhan aleyhinde başlatılan soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Burak Gültutan, Tepebaşı’nda Hüseyin Kırmızıgil isimli kişinin yanında yem deposu sorumlusu olarak çalışan zanlı Nafi Bayraktarı’ın son üç aydır çalıştığı iş yerinin ambarından günde iki torba yem aldığını ve ağaçlık bir arazide ağıl sahibi olan zanlı Erhan Saruhan’a teslim ettiğinin belirlendiğini anımsattı. Zanlı Nafi Bayraktar’ın şimdiye kadar toplam 50 kilogram ağırlığında 70 adet yem torbası sirkat ettiğinin tahmin edildiğini belirten Gültutan, söz konusu zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi. Gültutan, zanlıların üç günlük tutukluluk süresi içerisinde hayvancılıkla uğraşan birçok kişiden ifade alındığını ve alınan ifadelere göre zanlı Erhan Saruhan’ın şimdiye kadar toplamda 25 torba yem satın aldığını tespit ettiklerini kaydetti. Gültutan, zanlı Erhan Saruhan’ın 26 Temmuz tarihinde 25 torba yem satın aldığını, bunun dışında da hayvanlarına sadece saman verdiğini söylediğini belirterek, veteriner hekimlerin söz konusu hayvanlara yaptığı muayenede yem yediklerinin tespit edildiğini kaydetti. Hüseyin Kırmızıgil’e ait olan bir ineğin de kayıp olması üzerine araştırma yaptıklarını belirten Gültutan, bölgedeki kasaplarla ilgili araştırma yapmaları gerektiğini ifade etti. Zanlı Nafi Bayraktar’ın vermiş olduğu gönüllü ifadede 70 torba yem sirkat ettiğini, ancak mal sahibinin çalınan miktarla ilgili henüz net bir rakam vermediğini belirten Gültutan, zanlıların telefon kayıtlarıyla bağlantı kurdukları kasapları tespit etmeye çalıştıklarını ve soruşturmanın kapsamının artırılması gerektiğini söyledi. Gültutan, üç günlük tutukluluk süresi içerisinde yapılan soruşturmanın daha kapsamlı bir şekilde yapılabilmesi için süreye ihtiyaçları olduğunu, bu süre zarfında da zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu olarak kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıcı Mesut Mesutoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün dahah tutuklu kalmasının daha uygun olacağını belirterek bu yönde emir verdi.