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Yem hırsızları yakalandı

Yem hırsızları yakalandı

05 Ağustos 2018 Pazar 15:13
Yem hırsızları yakalandı

Yem hırsızları yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tepebaşın’da yem fabrikasında depo sorumlusu olan zanlı Nafi Bayraktar ve Erhan Saruhan’ın, son dört aydır günde 2 torba hayvan yemlerini çalarak, yem fabrikasının yakınında bulunan Erhan Saruhan’ın ağılına taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Çamlıbel Karakolunda görevli polis memuru Burak Gültutan olayla ilgili bulguları aktardı. Gültutan, zanlılar Nafi Bayraktar ve Erhan Saruhan’ın “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Burak Gültutan, zanlı Nafi Bayraktar’ın Mayıs-Ağustos ayları arasında sorumlu olduğu yem fabrikasından her gün iki torba yem çalarak fabrika yakınında zanlı Erhan Saruhan’a ait ağıla Saruhan’la birlikte götürdüklerinin tespitedildiğini söyledi. Polis, yaklaşık 70 torba 3500 kiloya yakın yemlerin çalındığını ve Saruhan’ın ağılında dökülen yem kırıntılarının analize götürüldüğünü kaydetti. Bölgede son zamanlarda birçok hayvan ve yem hırsızlığı olduğunun altını çizen Gültutan, zanlıların suç ortağı olduğuna inandıklarını ve birçok iddianın araştırılması için zamana ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Gültutan, zanlıların 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yem FabrikasıNafi Bayraktar Erhan SaruhanTepebaşı
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