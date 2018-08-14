Yem hırsızları tutuksuz yargılanacak

Yem hırsızları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tepebaşı’nda Hüseyin Kırmızıgil isimli kişinin yem ambarında çalışan zanlı Nafi Bayraktar ile ona yem çalmada yardım ettiği öğrenilen zanlı Erhan Saruhan tutuklanmalarının ardından teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Burak Gültutan, Tepebaşı’nda Hüseyin Kırmızıgil isimli kişinin yanında yem deposu sorumlusu olarak çalışan zanlı Nafi Bayraktarı’ın son üç aydır çalıştığı iş yerinin ambarından günde iki torba yem aldığını ve ağaçlık bir arazide ağıl sahibi olan zanlı Erhan Saruhan’a teslim ettiğinin belirlendiğini anımsattı. Zanlı Nafi Bayraktar’ın şimdiye kadar toplam 50 kilo ağırlığında 70 adet yem torbası sirkat ettiğinin tahmin edildiğini belirten Gültutan, söz konusu zanlının gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini söyledi. Gültutan, zanlıların tutuklu kaldığı süre içerisinde alınan ifadelere göre zanlı Erhan Saruhan’ın şimdiye kadar toplamda 28 torba yem satın aldığını tespit ettiklerini kaydetti. Gültutan, zanlı Nafi Bayraktar’ın ülkede çalışma izinli olarak kaldığını ve işvereninin bahse konu olayın yaşanmasının ardından iznini yenilemediği için zanlının Temmuz ayından itibaren yasal bir statüsünün bulunmadığını ve kendisine kefil bulamadığını söyledi. Zanlı Erhan Saruhan’ın ise KKTC vatandaşı olduğunu belirten Gültutan, mahkemeye zanlının kendisine kefil bulduğunu aktardı. İddia makamı adına konuşan Savcı Mustafa Atakara ise, mahkemeden her iki zanlının birbirinden ayrı olarak teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı Nafi Bayraktar’ın yasal statüsünün bulunmadığını dikkate alarak 45 gün süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. Yargıç Süleymanoğlu, zanlı Erhan Saruhan’ın ise yurtdışına çıkışının yasaklanması, 3 bin TL’lik nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi karşılığında yargılanıncaya kadar serbest kalmasına emir verdi.