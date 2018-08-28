Yatak başlığındaki projektör yangına neden oldu

Yatak başlığı üzerinde bulunan projektörün ısınması sonucu Tomur Akpınar’a ait ikametgâhta çıkan yangında odada bulunan muhtelif eşyalar yandı…

Girne’de dün saat 14.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Tomur Akpınar’a ait ikametgahın yatak odası içerisinde muhtemelen yatak başlığı üzerinde bulunan projektör lambanın aşırı ısınıp kısa devre yapması sonucunda bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan mevcut muhtelif eşyalar yanarak zarar görmüştür. Çıkan yangınla ilgili polis soruşturması devam ediyor.