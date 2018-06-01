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Yasak yayın iddiası

KKTC’de öğrenci olduğu dönemde evinde PKK propagandası yapan yayın bulunan ve arananlar listesinde olan Urfalı Serdar Yahlioğlu dün Ercan Havaalanından ülkeye girince tutuklandı.

Yasak yayın iddiası

KKTC’de öğrenci olduğu dönemde evinde PKK propagandası yapan yayın bulunan ve arananlar listesinde olan Urfalı Serdar Yahlioğlu dün Ercan Havaalanından ülkeye girince tutuklandı.

01 Haziran 2018 Cuma 15:13
Yasak yayın iddiası

Yasak yayın iddiası 

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de öğrenci olduğu dönemde evinde PKK propagandası yapan yayın bulunan ve arananlar listesinde olan Urfalı Serdar Yahlioğlu dün Ercan Havaalanından ülkeye girince tutuklandı. Zanlı bugün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis, 26 Mart 2016 tarihinde CÖŞ ekipleri tarafından zanlının kaldığı Hamitköy bölgesindeki evde yapılan aramada PKK propagandası yapan Kürdistan yurtsever devrimci gençli manifestosu isimli yasak yayının bulunduğunu, aranan şahıs olan zanlının dün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının pasif öğrenci konumunda olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve zanlının 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 01.06.2018 15:22
Anahtar Kelimeler:
Serdar YahlioğluPKK
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