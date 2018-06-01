Yasak yayın iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de öğrenci olduğu dönemde evinde PKK propagandası yapan yayın bulunan ve arananlar listesinde olan Urfalı Serdar Yahlioğlu dün Ercan Havaalanından ülkeye girince tutuklandı. Zanlı bugün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis, 26 Mart 2016 tarihinde CÖŞ ekipleri tarafından zanlının kaldığı Hamitköy bölgesindeki evde yapılan aramada PKK propagandası yapan Kürdistan yurtsever devrimci gençli manifestosu isimli yasak yayının bulunduğunu, aranan şahıs olan zanlının dün tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının pasif öğrenci konumunda olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve zanlının 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.