Yasadışı Yayın Gerekçesi İle 2 Tutuklama

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa ve Gönyeli’de alınan ihbar üzerine iki farklı öğrenci evinde yapılan aramada, yasadışı terör örgütü PKK’yı övücü yayın ve propaganda içerikli Kitap ve Bilgisayar çıktısı bulunduğu gerekçesi tutuklanan zanlılar Haluk Geçit ile Berivan Sevimli bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aykut Özkan olayla ilgili bulguları aktardı. Özkan huzurda bulunan zanlılar Haluk Geçit ile Berivan Sevimli’nin ikametgâhlarında yapılan aramada toplamda 9 kitap ve 7 set bilgisayar çıktısı olan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kaleme aldığı yayınlar bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınan emarelerin inceleneceğini ve yasadışı olup olmadığının araştırılacağını belirterek ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı avukatları söz konusu yayınların yasa dışı olmadığını, müvekkillerinin siyaset bilimi öğrencisi olduğunu ve bu yayınları bilgi sahibi olmak için okuduklarını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına ancak zanlıların ek tutukluluk süresi talebi ile mahkemeye getirilmesi durumunda, konu kitapların incelenerek suç unsuru teşkil edip etmediğine dair detaylı bilgi ile mahkeme huzuruna çıkarılmalarına emir verdi.