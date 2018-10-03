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Yasa dışı yollardan KKTC dışına çıktı, geri dönerken yakalandı
KKTC'YE GİRİŞ YAPARKEN YAKALANDI
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Yasa dışı yollardan KKTC dışına çıktı, geri dönerken yakalandı

Yasa dışı yollardan KKTC dışına çıktı, geri dönerken yakalandı

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:24
Yasa dışı yollardan KKTC dışına çıktı, geri dönerken yakalandı

Yasa dışı yollardan KKTC dışına çıktı, geri dönerken yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

2016 yılında yasa dışı yollardan KKTC dışına çıkış yapan Kadir Kıçık, dün Ercan Havaalanından KKTC’ye yasal olarak giriş yaparken tespit edilerek tutuklandı.


Mağusa’da daha önceden işlediği iki farklı suçtan dolayı mahkeme tarafından teminata bağlanıp KKTC dışına çıkışı yasaklanmasına rağmen 2016 yılında yasa dışı yollardan KKTC dışına çıkış yapan Kadir Kıçık, dün Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek tutuklandı. “Mahkeme emrine riayetsizlik” ve “Yasal olmayan yollardan KKTC’den çıkış yapma” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kıçık, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 03.10.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
Kadir KıçıkKacakErcan Havaalanından KKTC
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