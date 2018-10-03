Yasa dışı yollardan KKTC dışına çıktı, geri dönerken yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

2016 yılında yasa dışı yollardan KKTC dışına çıkış yapan Kadir Kıçık, dün Ercan Havaalanından KKTC’ye yasal olarak giriş yaparken tespit edilerek tutuklandı.



Mağusa’da daha önceden işlediği iki farklı suçtan dolayı mahkeme tarafından teminata bağlanıp KKTC dışına çıkışı yasaklanmasına rağmen 2016 yılında yasa dışı yollardan KKTC dışına çıkış yapan Kadir Kıçık, dün Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı esnada tespit edilerek tutuklandı. “Mahkeme emrine riayetsizlik” ve “Yasal olmayan yollardan KKTC’den çıkış yapma” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kıçık, davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

TIR’a gizlenerek KKTC’den çıkış yaptı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Kadir Kıçık’ın 2 Ekim tarihinde Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yapmak için muhaceret işlemlerini yaptığı sırada belgeli şahıs olduğunun tespit edildiğini söyledi. Adli Şubeye celp edilen zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten tahkikat memuru, ifadesinde “Kanunsuz uyuşturucu madde” suçu ve “Kanunsuz eski eser aramada kullanılan izinsiz dedektör bulundurma” suçundan dolayı mahkeme tarafından teminata bağlandığını ve KKTC dışına çıkışının yasaklandığını, ancak buna rağmen 2016 yılında Mağusa Limanında bir TIR’a gizlenerek yasal olmayan yollardan KKTC’den çıkış yaptığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Kadir Kıçık’ın davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.