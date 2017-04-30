YARISINDA PERİŞAN OLDU



İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da, kaldırımın üzerinde baygın halde bulunan ve hastaneye götürülen 20 yaşındaki Emrah Alkın isimli gencin uyuşturucu içtikten sonra fenalaştığı anlaşıldı.Hastanede üzerinde yapılan aramada cebindeki pakette uyuşturucu kalıntısı içeren sigara bulunan Alkın, tedavisinin ardından gözaltına alınarak dün nöbetçi mahkemeye sevk edildi.Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Nurettin Enginer, 29 Nisan 2017 tarihinde saat 07.30 sıralarında Dipkarpaz Polis Karakolu’ndan aldıkları bir bilgide, zanlı Emrah Akın’ın, Dipkarpaz’da bir sokak içerisinde, kaldırımda baygın vaziyette bulunduğunu söyledi. Zanlının üzerinde yapılan arama sonucunda, cebinde bulunan sigara paketi içerisinde yarı içilmiş uyuşturucu içeren sigara bulunduğunu öğrendiklerini aktardı.Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve uyuşturucu maddeyi almış olduğu şahsın aranmakta olduğunu belirten Enginer, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün süre ile polis nezaresinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.Diyalog