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Yarım milyonluk sahte çek vurgunu

Yarım milyonluk sahte çek vurgunu

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:42
Yarım milyonluk sahte çek vurgunu

Yarım milyonluk sahte çek vurgunu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren Fina Benzin İstasyonuna olan borcuna karşılık Türkiye’de düzenlemiş olduğu 12 adet çeki veren zanlı İbrahim Açıkbaş tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahader veren polis memuru Burçin Korgan olayla ilgili bulguları aktardı. Korgan huzurda bulunan zanlı İbrahim Açıkbaş’ın 2018 yılı içerisinde Türkiye’de düzenlemiş olduğu Halk Bankası Adana şubesi ve Garanti Bankası Diyarbakır Şubesine ait toplam 12 adet 483 500 TL tutarında çek yapraklarını mazot borcuna karşılık olarak Haspolat’ta faaliyet gösteren Fina Benzin istasyonu işletmecisi Gökalp Alptürk'e vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Tarman meselenin polisin bilgisine gelmesi üzerine 21 Eylül 2018 tarihinde tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve tedavüle sürmüşö olduğu 12 adet çekin emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Burçin Korgan meselenin ciddi bir mesele olduğunu emare çeklerin sorgulanması için Türkiye’de bulunan bankalar ile yazışmalar yapılacağın belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim AçıkbaşSahte çek
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