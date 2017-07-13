Polisiye Olaylar:
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13 Temmuz 2017 Perşembe 07:25

YARI ÇIPLAK HALDE KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU!

YARI ÇIPLAK HALDE KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU!
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Bellapais’te göğsüne saplanan tornavida nedeniyle ağır yaralı vaziyette yarı çıplak ormanlık bulunan 28 yaşındaki İlker Arabacı yaşam savaşı veriyor 

Ülkede ardı arkası kesilmeyen adli olaylara bir yenisi daha eklendi. Bellapais’te bir ormanlık alan içinde vatandaşlar tarafından yarı çıplak kanlar içinde, elleri arkadan bağlı bulunan İlker Arabacı hayata tutunmaya çalışıyor.

Olay yerine çağrılan “112” Hızır servisle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, Arabacı’nın durumu kritik.Edinilen bilgide, aşırı kan kaybettiği öğrenilen 28 yaşındaki Arabacı iki kez ameliyata alındı.

Dün meydana gelen dehşet verici olayın ardından soruşturma başlatan polis, Rus vatandaşı 18 yaşındaki D.C.’nin  Arabacı’nın evinde olduğunu tespit etti. Yapılan kısa süre soruşturmanın ardından D.C. tutuklandı.

Soygun şüphesi

Havadis’in elde ettiği bilgilere göre, İlker Arabacı,  dün öğle saatlerinde Bellapais’te evinde 18 yaşındaki Rus D.C. isimli genç kız ile birlikte olmak için buluştu.D.C. isimli Rus kız, Arabacı’nın ellerini bağladıktan kısa bir süre sonra, tornavida ile Arabacı’yı göğsünden ağır yaraladı.

Genç kız Arabacı’nın yüklü miktarda parasını çaldıktan sonra, yaralı genci arabasına birinin yardımı ile koyarak ormanlık bir alana yarı çıplak vaziyette attığı öğrenildi. 

Vatandaşlar buldu, ciddi kan kaybı yaşadı

İlker Arabacı, yarı çıplak vaziyette atıldığı ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulundu.Durumunun ağır olduğu öğrenilen Arabacı’nın ciddi kan kaybı yaşadığı ve iki kez ameliyata alındığı öğrenildi.Hayati tehlikesi devam eden İlker Arabacı, yoğun bakımda tutuluyor.

“Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı

İlker Arabacı’yı tornavida ile göğsünden ağır şekilde yaraladıktan sonra ormanlık alana atarak kaçtığı tespit edilen 18 yaşındaki D.C.’nin “adam öldürmeye teşebbüs” suçlaması ile bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor. 
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YARI ÇIPLAK HALDE KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU!
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