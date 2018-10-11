banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94748
ALTIN
232.689
DOLAR
5.9853
STERLİN
7.8429
EURO
6.9280
Polise gelerek teslim oldu
POLİSE GELEREK TESLİM OLDU
Tansu 8 ay hapis yatacak
TANSU 8 AY HAPİS YATACAK
Vicdani Ret davası ertelendi
VİCDANİ RET DAVASI ERTELENDİ
15 maganda tutuksuz yargılanacak
15 MAGANDA TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

11 Ekim 2018 Perşembe 22:29
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Tatlısu’da 24 Ağustos tarihinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan Gürcistan uyruklu 4 zanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Güney Kıbrıs’ta 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs’a kaçarak Tatlısu’da yaşamaya başlayan ve 24 Ağustos tarihinde alınan ihbar üzerine polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanan Gürcistan uyruklu 4 zanlının tahkikata etki edebilecekleri kısmı tamamlandı. 49 gündür soruşturma maksatları bakımından poliste tutuklu bulunan ve polise isimlerinin Alexis Moisidis, Jan Ponizil, Georgios Otzisvili ve Pavlos Akritidis olduğunu söyleyen ancak ibraz ettikleri kimliklerin sahte olduğu tespit edilen 4 zanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarının yanı sıra “Sahte belge düzenleme” ve “Sahte belgeyi tedavüle sürme” suçlarıyla da ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlılar davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların tahkikata etki etme olasılıkları yok…

Meselenin tahkikat memuru, 24 Ağustos tarihinde, adının Alexis Moisidis ve Jan Ponizil olduğu iddia edilen zanlıların üzerinde arama yapıldığını anımsattı. Yapılan aramada zanlı Moisidis’in üzerinde 1 adet toplu tabanca ve 6 adet canlı mermi, zanlı Ponizil’in üzerinde yapılan aramada ise 1 adet gazlı tabanca ve 1 paket şaşma bulunduğunu belirten tahkikat memuru, zanlıların evinde yapılan aramada ise 1 kutu gazlı hava tabancası şaşması tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı Moisidis ve Ponizil’den yapılan soruşturmada ise isimlerinin Georgios Otsizvili ve Pavlos Akritidis olduğu iddia edilen zanlıların tespit edildiğini belirterek, ayni gün zanlı Otsizvili ile Akritidis’in evinde yapılan aramada 1 adet gazlı tabanca, 1 adet 9 mm tabanca ve 2 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, zanlıların polise ibraz ettikleri kimliklerde yapılan incelemede tüm kimlik kartlarının sahte olduğunun tespit edildiğini ve zanlıların gerçek kimliklerinin tespit edilebilmesi için İnterpol aracılığı ile Türkiye ve Gürcistan’a, Bilgi Değişim Ofisi aracılığı ile de Güney Kıbrıs’a yazışmalar yapıldığını anımsatarak, Türkiye, Gürcistan ve Güney Kıbrıs’tan henüz cevap gelmediğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikata etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirten tahkikat memuru, zanlıların 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Cezaevine gittiler…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlıların davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise gelerek teslim oldu
Polise gelerek teslim oldu
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
Polise gelerek teslim oldu
Polise gelerek teslim oldu
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
KKTC’ye kaçak giriş yaptı, yolda yürürken tutuklandı
Cezaevinde bekleyecekler
Cezaevinde bekleyecekler
Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu
Başdemir 8 ay hapse mahkûm oldu
Tansu 8 ay hapis yatacak
Tansu 8 ay hapis yatacak
Karagöz tutuklu yargılanıyor
Karagöz tutuklu yargılanıyor
Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak
Ahmidi 1 gün tutuklu kalacak
Vicdani Ret davası ertelendi
Vicdani Ret davası ertelendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim