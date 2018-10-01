Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da hırsızlık amacıyla komşusunun evine giren zanlı Ali Abdurrahmanoğlu bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da 27 Eylül 2018 tarihinde hırsızlık amacıyla komşusunun evine giren ancak ev sahibi tarafından fark edildiği için bir şey çalamadan kaçan zanlı Ali Abdurrahmanoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Bir cürüm işlemek kastıyla konuta girme” suçlamasıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Abdurrahmanoğlu davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

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