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21 Temmuz 2017 Cuma 15:34

Yaralama Zanlısı Kadın Tutuklu Yargılanacak

Yaralama Zanlısı Kadın Tutuklu Yargılanacak
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Yaralama Zanlısı Kadın Tutuklu Yargılanacak

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Beylerbeyi köyünde ormanlık arazide 28 yaşındaki İlker Arabacı’yı patates soyacağı ile ağır yaralayan 18 yaşındaki Moldova uyruklu Dorina Codreanu’un soygun suçunu işlediği de açıklandı. Zanlının Arabacı’nın ellerini ve ayaklarını bağlayıp yaraladıktan sonra bin 180 TL parasını çalarak kaçtığı kaydedildi. Soruşturma amacıyla poliste tutuklu bulunan zanlı bugün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube Amirliği’nde görevli Müfettiş Muavini Umut Demir, zanlı Dorina Codreanu’nın “adam öldürmeye teşebbüs”, “ağır yaralama” ve “soygun” suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını belirtti. Müfettiş Muavini Demir, 12 Temmuz 2017 tarihinde Girne, Beylerbeyi bölgesinde saat 11.00 raddelerinde bir ormanlık arazi içerisinde KKTC’de turist statüsünde bulunan Dorina Codreanu’nun patates soyacağıyla, İlker Arabacı’nın göğsüne bir kez sokmak suretiyle öldürmeye teşebbüs ederek ağır yaraladığını açıkladı. Demir, zanlı Codreanu, Arabacı’nın cebindeki bin 180 TL parayı da sirkat ederek soygun suçunu işlediğini de aktardı. Demir, zanlının davalarında hazır olabileceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Dorina Codreanu aleyhindeki tüm olguları ve beyanları dikkate alarak, soruşturmanın tamamlandığına bulgu yaptı. Zanlının ilk nazarda olayla bağlantısı olduğuna vurgu yapan Yargıç Mesutoğlu, zanlının davalarında hazır bulununcaya kadar 3 ayı aşmayan bir süre Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.


 
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