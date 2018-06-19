Yaralama zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Surlar içinde sabaha karşı aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerini bıçaklayan zanlılar Muhammet Tusün ve Hasan Dikyar hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, huzurda bulunan zanlılar Muhammet Tusün ve Hasan Dikyar’ın 16 Haziran 2017 tarihinde saat 6.30 raddelerinde Lefkoşa Surlar içinde bulunan Ahmet Kaya Market önünde bulundukları sırada aralarında Kız meselesi yüzünden çıkan tartışma neticesinde tasarruflarında bulundurdukları kesici ve delici aletler ile birbirlerini muhtelif yerlerinden yaraladıklarını söyledi. Polis olayın akabinde yaralanan zanlıların hastaneye kaldırıldıklarını ve yapılan tedavilerinin ardından mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Sancar, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, iki zanlının 3’er bin TL nakdi teminat yatırması ve her zanlı için birer kefilin 29’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.