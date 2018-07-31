Yaralama soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alsancak’ta kendisine şiddet gösterdiği gerekçesiyle erkek arkadaşını bıçaklayan Nadia Maria Fatima Elisabeth Bel Hajjam bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolun’nda görevli polis memuru, zanlının 27 Temmuz saat 04.00 sıralarında, Alsancak’ta bir bungalowda birlikte kaldığı erkek arkadaşı Savaş Şanverdiyi aralarında çıkan tartışma sonucunda tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağı ile karın kısmından yaraladığını söyledi. Yaralının Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındığını kaydeden polis, hayati tehlikeyi ise atlattığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, olay bıçağının bulunduğunu, zanlının ceza-i ehliyetinin olup olmadığını araştırılacağını kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken söz alan zanlı, pişman olduğunu dile getirdi.