Yalçın suçsuz çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Bektaş Gıda Pazar’ına ait tahsilât aracının soyulması ile ilgili soruşturmada tutuklanan Şemsettin Yalçın olayla bağlantısı olmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı. Bektaş Gıda Pazarı’na ait tahsilât aracının soyulması olayıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, soyguncularla bağlantısı olduğu iddiası ile tutuklanan Bektaş Gıda Pazarı’nda kasap olarak çalışan Şemsettin Yalçın’ın olayla bağlantısı olmadığı tespit edildi.

Geçtiğimiz hafta Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak, aleyhinde ek 5 gün tutukluluk alınan Yalçın dün mahkemeye çıkarılmadı. Soyguncularla telefonda olay günü görüştüğü gerekçesi ile, tutuklanan Şemsettin Yalçın’ın yapılan sorgusunda olayla bağlantı tespit edemeyen polis, Yalçın’ı bugün öğle saatlerinde mahkemeye çıkarmadan serbest bıraktı.