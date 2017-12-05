Polisiye Olaylar:
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05 Aralık 2017 Salı 16:41

Yalanı Ortaya Çıktı

Yalanı Ortaya Çıktı
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Yalanı Ortaya Çıktı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren Popeys isimli restoranda paketçi olarak çalışan zanlı Mikdat Yalçın götürmüş olduğu paketlere karşın almış olduğu paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Daşgın olayla ilgili bulguları aktardı. Daşgın Ortaköy bölgesinde 4 Aralık 2017 tarihinde paketçi olarak çalıştığı Popeys isimli restorandan müşterilere götürmüş olduğu paketler karşılığında toplamış olduğu toplam 339 TL parayı işyerine teslim etmeyip Bet ofisinde harcadığını söyledi. Polis zanlının ayrıca olayın akabinde polise gelerek yapmış olduğu beyanında Yenikent'te kullanımında bulunan iş yerine ait motor ile paket servis dağıttığı sırada beyaz renk bir araç tarafından önünün kesilip araç içerisinden inen 4 kişi tarafından darp edilip üzerindeki iş yerine ait 340 TL nakit para ile cep telefonunun sirkat edildiğini iddia edip yalan beyanda bulunduğunu belirtti. Polis yapılan ileri soruşturmada zanlının beyanının yalan olduğunun anlaşıldığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ömer Daşgın mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Mikdat YalçınHırsızPopeys
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