Yalanı Ortaya Çıktı



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Daşgın olayla ilgili bulguları aktardı. Daşgın Ortaköy bölgesinde 4 Aralık 2017 tarihinde paketçi olarak çalıştığı Popeys isimli restorandan müşterilere götürmüş olduğu paketler karşılığında toplamış olduğu toplam 339 TL parayı işyerine teslim etmeyip Bet ofisinde harcadığını söyledi. Polis zanlının ayrıca olayın akabinde polise gelerek yapmış olduğu beyanında Yenikent'te kullanımında bulunan iş yerine ait motor ile paket servis dağıttığı sırada beyaz renk bir araç tarafından önünün kesilip araç içerisinden inen 4 kişi tarafından darp edilip üzerindeki iş yerine ait 340 TL nakit para ile cep telefonunun sirkat edildiğini iddia edip yalan beyanda bulunduğunu belirtti. Polis yapılan ileri soruşturmada zanlının beyanının yalan olduğunun anlaşıldığını ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Ömer Daşgın mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.