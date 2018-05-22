Yalancı tanığa soruşturma

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Turist olarak geldiği ülkemizde alkollü bir haldeyken, 51 yaşındaki taksi şoförü Şahin Karaçor’u ciddi şekilde darp ederek belini kıran vücut geliştirme dalında Türkiye’nin milli sporcularından biri olan sanık Ceyhun Tokmak’ın davası, Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam etti.

Ceyhun Tokmak’ın arkadaşı olan olayın görgü tanığı Çağrı Duran, sanık Ceyhun Tokmak lehinde şahitlik yapmak için yeniden geldiği KKTC’de, yalancı tanıklık iddiasıyla, soruşturma maksatlı gözaltına alındı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü celsesinde, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Kıdemli Savcı Egemen Metay hazır bulundu. Sanık avukatı Boysan Boyra, olay günü Ceyhun Tokmak’ın yanında bulunan ve meselenin görgü tanığı olan Çağrı Duran’ı mahkemede tanık olarak dinletti. Olay günü müşteki Şahin Karaçor’un taksisine sanık ve beraberlerindeki bir kadın şahısla birlikte bindiklerin dile getiren Çağrı Duran, taksi şoförünün kendileriyle birlikte olan kadın şahsı farklı bir yere götürmeyi reddettiğini ve bunun üzerine kendilerinin isteği doğrultusunda şoförün kendilerini otelin önüne bıraktığını ifade etti. Tanık Çağrı Duran, taksicinin kendi kendine mırıldanarak söylendiğini ve Ceyhun Tokmak’a yönelik hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.

Tanığın bu iddiası üzerine Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, tanığa neden bu anlattıklarının olay günü poliste vermiş olduğu ifadesinde yer almadığını sorusunu yöneltti. Çağrı Duran, biran önce polis müdürlüğünden çıkmak istediği ve olayın büyümesini istemediği için fazla detaylı bir ifade vermediğini savunarak, bazı detayları da yenile hatırladığı iddiasında bulundu. Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, tanık Çağrı Duran’ın sanık Ceyhun Tokmak lehinde mahkemede yalancı tanıklık yaptığını savundu.

Mahkemede verdiği ifadenin çelişkili olduğuna bulgu yapılması üzerine, Çağrı Duran, “Yalancı tanıklık” iddiası üzerine gözaltına alınarak aleyhine soruşturma başlatıldı.