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Yalan beyanla araba aldı

Lefkoşa’da M.Ş.(E-48), çalıştığı iş yerine ait kullanılmaz durumdaki bir aracı hurdacıya satmaktan, yine iş yerine ait 20 kiloluk 15 duvar boyasını da kendininmiş gibi göstererek araç temin etmekten tutuklandı.

Yalan beyanla araba aldı

Lefkoşa’da M.Ş.(E-48), çalıştığı iş yerine ait kullanılmaz durumdaki bir aracı hurdacıya satmaktan, yine iş yerine ait 20 kiloluk 15 duvar boyasını da kendininmiş gibi göstererek araç temin etmekten tutuklandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:35
Yalan beyanla araba aldı

İŞ YERİNE AİT ARACI HURDACIYA SATTI; YALAN BEYANLA ARABA ALDI

Lefkoşa’da M.Ş.(E-48), çalıştığı iş yerine ait kullanılmaz durumdaki bir aracı hurdacıya satmaktan, yine iş yerine ait 20 kiloluk 15 duvar boyasını da kendininmiş gibi göstererek araç temin etmekten tutuklandı.

Polis bültenindeki bilgiye göre, M.Ş., 16 Nisan’da iş yerine ait kullanılmaz durumdaki aracın kendisine ait olduğunu beyan ederek Haspolat’ta faaliyet gösteren bir hurdacıya satıp sahtekarlıkla bin TL para temin etti.

Söz konusu kişinin ayrıca yine geçen Nisan ayında yine aynı iş yerine ait 20 kiloluk 15 duvar boyasının kendine ait olduğunu söylediği kişiden, yalan beyanla araç temin ettiği ortaya çıkarıldı.

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