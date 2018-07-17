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Yaklaşık 300 bin TL vurgun

Yaklaşık 300 bin TL vurgun

17 Temmuz 2018 Salı 17:32
Yaklaşık 300 bin TL vurgun

Yaklaşık 300 bin TL vurgun

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir bet ofiste çalışırken yetkisi olmadığı halde kapatılan bahisleri açarak oyun oynatan Hamis İşcan’ın suç ortağı Hüseyin Doğan yakalandı. İşcan ile Doğan’ın 268 bin TL değerinde sahtekârlıkla bahis oynayıp para kazandıkları açıklandı. Zanlı Doğan bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, zanlı Doğan’ın 2017 yılı Mart ayı ile 2018 yılı Temmuz ayları arasında Lefkoşa’da bir bet ofiste kapatılan ve kazandığı belli olan bahislere bahis yatırarak 268 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının söz konusu suçu işlerken poliste tutuklu olan Hamis İşcan ile ortak hareket ettiklerini, söz konusu bet ofiste çalışan İşcan’ın kapatılan ve kazandığı belli olan bahisleri yetkisi olmadığı halde açıp zanlı Doğan’a kupon yaptırdığını söyledi. Tutuklanan zanlı Doğan’ın evinde yapılan aramada banka hesap dökümleri bulduklarını kaydeden polis, bu hesapların ve zanlıya ait telefon dökümlerinin inceleneceğini belirterek 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin DoğanHamis İşcançaldıParaBet Ofis
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