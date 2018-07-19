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Vurgun soruşturması sürüyor

1 yılda 861 bin TL’lik vurgun

Vurgun soruşturması sürüyor

1 yılda 861 bin TL’lik vurgun

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:40
Vurgun soruşturması sürüyor

Vurgun soruşturması sürüyor

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir bet ofiste çalışırken yetkisi olmadığı halde kapatılan bahisleri açarak oyun oynatan Hamis İşcan ile suç ortağı Hüseyin Doğan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İşcan ile Doğan’ın 1 yılda 861 bin TL’lik vurgun yaptığı ortaya çıktı. Sahtekârlıkla bahis oynayıp para kazandıkları açıklanan zanlılar ile ilgili iddiaları aktaran polis, zanlı Hamis işcan’ın çalıştığı bet ofiste yetkisi olmadığı halde kapatılan bahis sistemini açıp bahis oynattığını söyledi. Zanlı İşcan’ın 11 Temmuzda tespit ediliğini, mahkemeye çıkarılarak hakkında tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, 15 Temmuzda ise suçla bağlantılı Hüseyin Doğan’ın tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlı Doğan’ın 2017 yılı Mart ayı ile 2018 yılı Temmuz ayları arasında zanlı İşcan’ın ortaklığı ile kazandığı belli olan bahislere bahis yatırarak 268 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini söyledi. Polis, söz konusu bet ofiste çalışan İşcan’ın kapatılan ve kazandığı belli olan bahisleri yetkisi olmadığı halde açıp zanlı Doğan’a kupon yaptırdığını kaydetti. Yapılan araştırmada 2 Temmuz 2017-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında zanlıların bu yolla 861 bin TL para temin ettiklerini kaydeden polis, iki zanlının banka hesap incelemelerinde birbirlerine para transfer ettiklerini belirlediklerini, ayrıca aynı tarihlerde yurt dışına çıkışlarının olduğunu açıkladı.Polis, iki zanlının yanı sıra suçla bağlantılı 4 kişi daha tespit ettiklerini ve bu şahısların da arandığını söyledi.Tutuklanan zanlı Doğan’ın evinde yapılan aramada banka hesap dökümleri bulduklarını kaydeden polis, bu hesapların ve zanlılara ait telefon dökümlerinin inceleneceğini belirterek , her iki zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti

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Anahtar Kelimeler:
Hamis İşcanHüseyin Doğan861 Bin TL’lik VurgunParaBet Ofis
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